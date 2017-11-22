Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? (22 Kasım) MPİ Şans Topu sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Çarşamba akşamı çekilişi yapılan Şans Topu'nda 858. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Vatandaşların büyük heyecanla beklediği Şans Topu sonuçları için gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından kazanan numaralar belirlenecek. Peki Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekilişi saat kaçta?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekilişi salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşların yakından takip ettiği Şans Topu çekilişi, saat 21:15'te başlayacak.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, Şans Topu sonuçları için en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesine giriş yapabilir.

Şans Topu sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır. Vatandaşlar en geç saat 21:45'te sonuçları görüntüleyebilir. Öte yandan Şans Topu sonuçları belli olduğunda, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Şans Topu sonuçlarını öğrenebilir.

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ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA

15 Kasım 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 03 - 05 - 08 - 23 - 32 + 11

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 857. hafta çekilişinde, 5+1 bilen 3 kişi 257 bin 20 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla, büyük ikramiyenin isabet ettiği il ve ilçeler de Ankara'nın Çankaya, Diyarbakır'ın Ergani ve Bartın'ın Merkez ilçeleri olarak belirlendi.

Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 31 kişi 2 bin 487 lira 45'er kuruş, 4+1 bilen 294 kişi 262 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 696 kişi 27 lira 80'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 276 kişi 17 lira 95'er kuruş, 3 bilen 94 bin 605 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2+1 bilen 62 bin 663 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1+1 bilen 206 bin 475 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 3 Kişi Başına Düşen İkramiye 257.020,60 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 31 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.487,45 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 294 Kişi Başına Düşen İkramiye 262,50 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.696 Kişi Başına Düşen İkramiye 27,80 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.276 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,95 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 94.605 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,80 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 62.663 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,75 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 206.475 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,35 TL

şans topu

Şans Topu sonuçları

Şans Topu Çekilişi

MPİ

Milli Piyango İdaresi