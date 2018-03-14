Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanır? Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılacak Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Bir önceki hafta Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 670 bin 649 lira olarak açıklanmıştı ve büyük ikramiye 7'ye bölünerek kişi başı 238 bin 664 lira ikramiye dağıtıldı. Şans Topu'nun 874. hafta çekilişi ise bugün çekilecek. Şans Topu çekilişi ne zaman açıklanacak? İşte 14 Mart Şans Topu çekiliş sonucu ile ilgili merak edilenler...

ŞANS TOPU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR? 14 MART

Her hafta MPİ Ankara Balgat binasındaki çekiliş salonunda çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişlerinin 874'üncüsü bu akşam gerçekleştirilecek. 5+1 bilen talihli kişi veya kişilerin büyük ikramiye kazanacağı çekilişte aynı zamanda 5 bilen, 4+1 bilen, 4 bilen, 3+1 bilen, 3 bilen, 2+1 bilen ve 1+1 bilen kişiler de ikramiye kazanacak.

Şans Topu, bu akşam saat 21:15'te çekilmeye başlanacak ve kazanan numaralar belirlenecek. Çekiliş başladıktan sonra yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Şans Topu çekiliş sonucu anlık olarak haberimizden duyurulacak. İkramiye bilgileri ile ilgili ve kazanıp, kazanmayanların duyurulması ise en geç 21.45'tir.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 5+1 bilen 7 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kişi başına 238 bin 664 lira düşerken kazandıran numaralar ise 05 - 08 - 14 - 17 - 32 + 09 olarak açıklandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya, Bilecik'in Osmaneli, Konya'nın Ereğli, Karat, Yalova'nın Çiftlikköy ve diğer ikisinin İstanbul'un Kadıköy ilçesinden satın aldığı bildirildi.

İkramiye bilgileri;

5+1 bilen kişi sayısı : 7 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 238.664,20 TL 5 bilen kişi sayısı : 20 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.407,75 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 337 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 261,65 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.962 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,75 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.963 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 108.599 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 71.891 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 233.083 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL

ŞANS TOPU OYUNU NEDİR?



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.



Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;



(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.



Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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