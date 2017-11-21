Sarıkamış'ta, vaşak görüntülendi

Yaban hayatına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta, vatandaşları görerek ağaca tırmanan vaşak cep telefonuyla anbe an kaydedildi.

Türkiye'de nadiren kendini gösteren yaban hayvanlarından vaşak, Sarıkamış ilçesine bağlı Çatak Köyü'nde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İHA'nın haberine göre, ormanda görünen Vaşak, bir süre vatandaşlar tarafından görüntülendikten sonra kaçarak izini kaybettirdi.

Çatak köyünden ilçe merkezine dönerken bir anda gördükleri hayvanın vaşak olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Yıldız, "Vaşağı gördükten sonra fotoğrafını çektik. Bizi görünce fazla uzaklaşmadı. Bizde rahatsız etmek istemedik ve alandan ayrıldık'" dedi.

Yaban hayatı çeşitliliği, zenginliği ve doğal denge açısından son derece önemli olan vaşaklar, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde yer alıyor.

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