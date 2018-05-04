Sivas’ın Altınyayla İlçesi’ndeki Sarissa Antik Kenti, dünyadaki ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı yer olarak biliniyor.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre Başören Köyü sınırları içerisinde yer alan Hititlere ait Sarissa’da ilk arkeolojik kazılar, Almanya Marburg Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anderas Müller Karpe başkanlığında yapıldı.

10 yıl süren kazı çalışmalarında, Sivas Müzesi’nde sergilenen İkiz Boğa Ryhton heykeli gibi tarihe ışık tutan birçok kalıntı bulundu. Hititlerin milattan önce 1400’lü yıllarda kurduğu Sarissa kentinin Hititlerin en önemli şehirlerinden biri olduğu düşünülüyor.

Birçok gizemi içinde barındıran antik kent, kazı çalışmalarından sonra kendi haline terk edilmiş durumda. Altınyaylalılar, kazıların yeniden başlatılıp kentin ortaya çıkarılmasını ve turizme kazandırılmasını istiyor.

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, antik kentteki kazıların yeniden başlaması gerektiğini belirterek, “Kazıların ve çalışmaların devamını arzu ediyoruz. Sarissa’ya ilgi ve alaka gösterilmelidir. Bu antik şehirdeki antik kalıntıların tamamının ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması ilçemiz için çok büyük kazanç olacaktır. Aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasımıza da sahip çıkmış olacağız” ifadesini kullandı.

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