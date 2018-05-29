Sarıyer'de kilisede kurtarma operasyonu

Sarıyer'de kilisenin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı



DHA'nın haberine göre, Sarıyer Yeniköy'deki Aya Nikola Rum Ortodoks kilisesinin bahçesindeki yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna bir kadın düştü. Kilise görevlilerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kuyuya düşen Tina Sinadinos'u kurtardı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri ise baygınlık geçirdi. İtfaiye erine de olay yerinde müdahale edildi.

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