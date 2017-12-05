Sarıyer'de temizlik işçisine silahlı saldırı

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi İmam Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir firmada temizlik işçisi olarak çalışan Cemal Ç'yi, iş için cep telefonu ile bir kişi aradı. Telefonda görüştüğü Ç.'yi cadde üzerindeki Tatlıses köprüsünün üzerine davet etti. İHA'nın haberine göre; bunun üzerine Ç. hafif ticari araç ile köprüye gelerek beklemeye başladı.
BİR ANDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Bir süre sonra köprüde bekleyen Çekiç'in yanına motosikletli ve maskeli şahıs yaklaştı. Ç., ne olduğunu anlamaya çalışırken belinden tabanca çıkartan şahıs, yakın mesafeden ateş etmeye başladı. Saldırı sonrası kurşunlardan ikisi aracın kapısına isabet etti. Eğilerek korunan C. Ç. ise saldıracak yara almadan kurtuldu. Saldıranlar ise geldikleri motosiklet ile kalarak kayıplara karıştı.
Olayın ardından kendini araçtan atan Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ç. ile konuşarak ifadesini aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta bir süre inceleme yaptı. Kurşunların kapıda kaldığı görülürken, yerde ise 1 adet kovan bulundu.
Olayı anlatan C. Ç., "İş için randevulaştık. 17.30 da randevu verdiler ve sisi biri gelip alacak dediler. Bizde gelerek beklemeye başladık. Verilmiş sadakamız varmış. Yüzünü görmedim maskeliydi. Belli bir husumetimiz yok, sonuçta iş piyasası. Olay çok basit tenha bir yere çağırıp susturmak. Ne için yaptıklarını bilmiyorum. Serbest piyasa böyle olaylar oluyor, kesinlikle göz dağıydı şükürler olsun yaramız yok" dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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