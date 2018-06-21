Cradle Fonu CEO'su Nazrin Hassan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kaza sonucu acı bir şekilde hayatını kaybetmişti. Ortaya çıkan verilere göre Hassan’ın yatak odasında sarj olan iki akıllı telefonundan biri patladı ve yangına sebep oldu. Yatak sayesinde kısa zamanda ilerleyen alevler ve ortaya çıkan duman odayı kapladı. Patlamanın verdiği hasardan dolayı Malezyalı yöneticinin kendisini kurtaramadığı düşünülüyor.

Hassan’ın kayınbiraderi ise kendisinin yangından önce gerçekleşen patlama sonucu hayatını kaybettiğini söyledi ve açıklamalarına devam etti. “Biri Blackberry ve bir diğeri Huawei olmak üzere iki tane telefonu vardı. Kim zararsız bir rutin işlemin üç çocuğun yanlarında babaları olmadan büyümelerine sebep olacağını düşünebilirdi” dedi.

Teknolojik açıdan donanımlı ve bilgili biri olan Nizrin Hassan’ın uyurken ölümüne sebep olan patlama, tüm akıllı telefon sahiplerinin korkulu rüyası. Şimdiye kadar sadece akıllı telefonlar arasında sadece The Galaxy Note 7, oluşabilecek bir patlama tehlikesiyle Samsung tarafından geri çağrılmıştı. Bunun sonucunda bazı kazalar dışında kimse ölümcül bir kazayla karşılaşmadı.