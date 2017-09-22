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"İnanın psikolojim çok kötü. Sürekli yemek yiyorum, çirkinleştim, kilo aldım. Çok duygusalım, sürekli ağlıyorum. Bir de bunların üzerine Mehmet Ali ile ilgili çıkan haberler. Geçen gün bir kızla sevgili diye haberi çıktı. Yok Kıbrıs’a giderken iki kızla görüntülendi. İyi değilim."