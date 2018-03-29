Sarkozy’nin, 2007 yılında yürüttüğü seçim kampanyaları kullanılmak üzere Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’den usulsüz bir yolla finansal yardım aldığı gerekçesi ile yargılanacağı açıklandı.

İHA'nın aktardığına göre; geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Sarkozy’nin Kaddafi’den 5 milyon Euro üzerinde bir mali kaynak sağladığı iddia edilmişti. Sarkozy ise kendisine yönlendirilen bütün iddiaları reddedip, yaşananları ‘Kaddafi çetesinin yalanları’ olarak değerlendirmişti.

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