Sarten’e ihracatta birincilik ödülü

Bu yıl 8’ncisi gerçekleşen İDDMİB “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde, demir çelik eşya, alüminyum mutfak eşya, alüminyum inşaat aksamı, metallerden kilitler, metal mobilya, demir çelik döküm gibi 14 farklı kategoride 70 başarılı ihracatçı firma ödüllerin sahibi oldu. Metal ambalaj kategorisinde ödüle layık görülen Sarten Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, “Birincilik ödülünü geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede aldığımız için son derece mutluyuz. Bu ödülde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu başarının ardında büyük bir emek ve sıkı çalışma yatıyor” dedi.
2018’de hedef 100 milyon dolar ihracat
Türkiye’den 80’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Zeki Sarıbekir “2017 yılsonu itibariyle 85 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018’de ise hedefimiz 100 milyon dolar. İhracatımız ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik gerçekleşiyor. Türkiye ve çevresinde, sürekli yatırımlarla büyüyen «lider ambalaj şirketi» olmak vizyonuyla çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Sarten olarak konserve, yemeklik yağ, zirai ilaç, madeni yağ, boya ve kozmetik gibi birçok farklı sektörlere sağlıklı ve kaliteli metal ve plastik ambalaj üretimi yaptıklarını aktaran Sarıbekir, “Sarten’i, “Ambalajın Süpermarketi” olarak konumlandırıyoruz. Bu sloganı, ambalajla ilgili her ihtiyacı kaliteli, hızlı ve uygun fiyatla sektörün beğenisine sunma misyonumuzun uzantısı olarak kurumsal olarak attığımız her adıma yansıtıyoruz. Sürekli, maliyet düşürücü projeler, otomasyona yönelik yatırımlar, ihtiyaç duyulan yeni alanlarda kapasite artışları ve yeni fabrika yatırımları gibi birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1972 yılında Çorlu’da başlayan serüvenimiz; bugün Türkiye’de Silivri, Gebze, Gemlik, Karacabey, Manisa, Ayvalık ve Adana’da, yurt dışında ise Bulgaristan, Rusya ve Hollanda’da olmak üzere 18 fabrikamız ile devam ediyor.” diye açıkladı.
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