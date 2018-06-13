Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, uygulamaya koyacakları projeyle satrancın üniversitelerde yüksek lisans programlarına gireceğini söyledi. Türkiye’de 860 bini aşkın lisanslı satranç sporcusu bulunduğunu belirten Tulay, “Spor Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek ‘Satranç Eğitimini Geliştirme Projesi’ için uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Bu proje, ilköğretimden yükseköğretime kadar, Türkiye’de tüm eğitim kurumlarında uygulanacak. Üç temel uygulama alanımız olacak. Satranç eğitimi ve yönetimi tezsiz yüksek lisans programları açılacak ve antrenörlük bölümlerinde satranç uzmanlığı branşı oluşturulacak. Görme engellilere, satranç eğitimi için sesli kitap ve özel eğitim metodolojisi hazırlamak da projenin üçüncü ayağı olacak. Satrancın girmediği ev kalmamasını istiyoruz” diye konuştu.

Tulay, satranç sayesinde sporcularından büyük kısmının yurtiçinde ve dışında burslu okuduğunu da söyledi.

SATRANÇLA OĞLUNU OKUTUYOR

4 yıldır satrançla ilgilenen 32 yaşındaki Gülçin Kaya Kaygısız, “Oğlumla yalnız yaşayan bir anneyim. Danışman olarak başladığım işte satranç oynayan çocuklardan satranç öğrendim. Sonra hırslandım. Antrenörlük ve hakemlik belgelerimi aldım. Satrançla para kazanıp oğlumu okutuyorum” dedi.

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