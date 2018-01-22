Savaşçı dün akşam yayınlanan son bölümünde Güneydoğu kırsalından gelen kötü haber Kılıç Timi’ni harekete geçirdi. Albay Kopuz ve General Kutalmış için bu operasyon çok önemli. Çünkü söz konusu olan bir Mehmetçik’in hayatı. Bu Mehmetçik’i sağ salim dedesi ve ninesine kavuşturmak için Kılıç Timi zamana karşı yarıştı.

SAVAŞÇI 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı'nın dün akşam yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı 29. yeni bölüm fragmanıyla adeta nefes kesti.

SAVAŞÇI 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Temo’yu ele geçiren Kılıç Timi, Kürşat’ın hamlesiyle şok olur. Albay Kopuz ve Yüzbaşı Kağan için Kürşat’ı durdurmak hiç kolay olmayacaktır.

Pia ise yaptığı planla Kopuz Albay’ı öldürmeye kararlıdır. Fakat Albay’ın Temo’yla ilgili gelen bilgilerdeki bir ayrıntıyı fark etmesi, Pia’yla Kopuz’u karşı karşıya getirir.

Bu arada Güneydoğu kırsalından gelen kötü haber Kılıç Timi’ni harekete geçirir. Albay Kopuz ve General Kutalmış için bu operasyon çok önemlidir. Çünkü söz konusu olan bir Mehmetçik’in hayatıdır. Bu Mehmetçik’i sağ salim dedesi ve ninesine kavuşturmak için Kılıç Timi zamana karşı yarışır.

Obaköy’lü Şehit dedesi Mehmet Taşlıca’ya diğer torununun da şehadet haberini vermemek için canını ortaya koyan Kılıç Timi, Mehmet dedenin bir başka dileğini yerine getirmek için Anıtkabir’e gidecek ve Mustafa Kemal Atatürk’e selam duracaktır.

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