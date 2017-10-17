Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında 100’den fazla şikâyet bulunan firari Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ü aklayan eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl hakkında “FETÖ üyesi olduğu” gerekçesiyle fezleke hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından hazırlanarak iddianame düzenlenmesi için Yargıtay’a gönderilen fezlekede, Kıvrıl’ın örgütün hiyerarşik yapılanmasında bilerek ve isteyerek yer aldığı belirtildi. Fezlekede, Kıvrıl’ın, 2010’da oluşturulan FETÖ HSYK’sı döneminde, örgüt evinde yapılan toplantılarda Yargıtay’a seçilecek isimler arasına girdiği ifade edildi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre fezlekede, Kıvrıl’ın 129 bin 862 satırlık ByLock abone listesinde 72 bin 343’üncü satırda kaydının bulunduğu, ilk giriş tarihinin ise 13 Ağustos 2014 olduğu kaydedildi.
Kıvrıl, Adalet Bakanlığı Başmüfettişi olduğu dönemde, Ergenekon soruşturmasını başlatan İstanbul Ümraniye’deki bir gecekonduda silah bulunmasına ilişkin soruşturmada usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında 100’den fazla şikâyet bulunan eski savcı Zekeriya Öz hakkında “Soruşturmaya gerek yok” şeklinde rapor hazırlamıştı. Kıvrıl ve Öz hakkındaki incelemeyi yapan diğer müfettiş İbrahim Tufan Ataman, 2011’de FETÖ’nün kontrolündeki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilmişti.
Kıvrıl ayrıca, İstanbul’da İTO Başkanı’ndan rüşvet aldığı gerekçesiyle yargılanan Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Hasan Erdoğan hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmayı da yürütmüştü. Kıvrıl, Erdoğan hakkında, Yargıtay Kanunu’na göre izin alması gerekirken, bu izni almadan CMK uyarınca teknik takip kararları aldırmıştı. Erdoğan, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda beraat etmişti.
- ZEKERİYA ÖZ
- ankara
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Misafir 2 saat önceatın bunları milletin halkın kucağınada bak bakım bida cesaret edebiliyolarmı00
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Misafir 4 saat önceBu DOMUZ sürülerinden DEVLETİMİZ için ne beklenebilinir içimiz de bu HAİNLER var temizle,temizle bitmiyor 40 yılın birikimi ALLAH belelarını versin inşallah VATAN hainlerine93
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Misafir 6 saat önceSozde savci Zekeriya Ozun suratini gorunce midem bulaniyor, o Halit Kivril hakim musvettesi de hapiste hayat boyu gun yuzu gormesin.123