Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen ' Sayısal Loto' çekilişinde, 1110. hafta heyecanı yaşandı. Tam 1110 haftadır Sayısal Loto çekilişi yapılan oyunda bu hafta 6 bilen iki kişi, 2 milyon 999 bin 315 lira 60'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 255 kişi 3 bin 494 lira 75'er kuruş, 4 bilen 10 bin 67 kişi 66 lira 45'er kuruş, 3 bilen 176 bin 909 kişi 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını İstanbul'un Avcılar ile Ankara Çankaya ilçesinden yatırdı.



Çekilişte toplam 9 milyon 451 bin 670 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 214 bin 819 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 237 bin 651 lira 78 kuruş aktarılacak.

Sayısal Loto 1110. Hafta Sonuçları (17 Şubat Perşembe)

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Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 2

Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 255

Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 10.067

Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 176.909



Sayısal Loto'daKişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.999.315,60 TL

Sayısal Loto'daKişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.494,75 TL

Sayısal Loto'daKişi başına düşen ikramiye tutarı: 66,45 TL

Sayısal Loto'daKişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,70 TL





Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA - İSTANBUL / AVCILAR

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