Sayısal Loto sonuçları için vatandaşlar merak içinde. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için 6 haneli numaraları bilmeye çalışanlar, biletlerini satın alıp sonuçları beklemeye başladı. Peki, 21 Ekim 2017 Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 1093. hafta Sayısal Loto sonuçları hakkında merak edilenler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişleri, her hafta Cumartesi akşamı yapılmaktadır. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişlerinde 6 bilen, 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen talihlilere ödeme yapılmaktadır.

Sayısal Loto çekilişleri, Cumartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve sonuçların bildirilmesi en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç 21:45'ten itibaren Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 1092. hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi büyük ikramiye olan 1 milyon 726 bin 350 lira 55 kuruşun sahibi oldu. Kazandıran numaralar ise 04, 06, 12, 33, 34, 45 olarak belirlendi. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden satın aldığı kaydedildi.

Sayısal Loto'da geçen hafta 5 bilen 121 kişi 6 bin 7 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 423 kişi 74 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 142 bin 500 kişi 10 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.726.350,55 TL 5 bilen kişi sayısı : 121 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.007,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.423 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 74,20 TL 3 bilen kişi sayısı : 142.500 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,80 TL

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto'da kazanan numaraları görüntülemek isteyen vatandaşlar sonuçların nereden öğrenileceğini de araştırıyor. Sayısal Loto sonuçları, yapılan çekilişin ardından kısa bir süre sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların en geç 21:45'ten itibaren www.millipiyango.gov.tr veya www.mpi.gov.tr adreslerinden birine girmeleri yeterlidir. Sayısal Loto sonuçlarının açıklandığı ekranda büyük ikramiye kazanan il/ilçe, ikramiye bilgileri, çekilişin videosu ve kazanan numaralar yer almaktadır.

Sayısal Loto sonuçları aynı zamanda Milli Piyango İdaresi tarafından resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçları görüntülenebilir.

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