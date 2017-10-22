Milli Piyango İdaresi'nin her hafta Cumartesi akşamı gerçekleştirdiği Sayısal Loto'da 1093. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi 1 milyon 747 bin 939 lira ikramiyenin sahibi oldu. İşte 21 Ekim 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

21 Ekim 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 07 - 12 - 26 - 29 - 31 - 36

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 numarayı da bilen 1 talihli büyük ikramiye olan 1 milyon 747 bin 939 lira 5 kuruşun sahibi oldu. Aynı zamanda 5 bilen 139 kişi 5 bin 296 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 718 kişi 72 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 140 bin 432 kişi de 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.747.939,05 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 139 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.296,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.718 Kişi Başına Düşen İkramiye 72,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 140.432 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,10 TL

SAYISAL LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 1 KİŞİ BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANMIŞTI

Sayısal Loto'nun bir önceki hafta yapılan 1092. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1 milyon 726 bin 350 lira 55 kuruş ikramiye kazanmıştı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin Şanlıurfa - Haliliye ilçesinde bulunduğu tespit edilmişti.

14 Ekim 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 04 - 06 - 12 - 33 - 34 - 45

Öte yandan çekilişte 5 bilen 121 kişi 6 bin 7 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 423 kişi 74 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 142 bin 500 kişi de 10 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.726.350,55 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 121 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.007,30 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.423 Kişi Başına Düşen İkramiye 74,20 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 142.500 Kişi Başına Düşen İkramiye 10,80 TL

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