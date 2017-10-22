Milli Piyango İdaresi'nin her hafta Cumartesi akşamı gerçekleştirdiği Sayısal Loto'da 1093. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi 1 milyon 747 bin 939 lira ikramiyenin sahibi oldu. İşte 21 Ekim 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları...
SAYISAL LOTO SONUÇLARI
21 Ekim 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 07 - 12 - 26 - 29 - 31 - 36
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 numarayı da bilen 1 talihli büyük ikramiye olan 1 milyon 747 bin 939 lira 5 kuruşun sahibi oldu. Aynı zamanda 5 bilen 139 kişi 5 bin 296 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 718 kişi 72 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 140 bin 432 kişi de 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.747.939,05 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|139
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.296,65 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|7.718
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|72,15 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|140.432
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|11,10 TL
SAYISAL LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 1 KİŞİ BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANMIŞTI
Sayısal Loto'nun bir önceki hafta yapılan 1092. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1 milyon 726 bin 350 lira 55 kuruş ikramiye kazanmıştı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin Şanlıurfa - Haliliye ilçesinde bulunduğu tespit edilmişti.
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Öte yandan çekilişte 5 bilen 121 kişi 6 bin 7 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 423 kişi 74 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 142 bin 500 kişi de 10 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.726.350,55 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|121
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|6.007,30 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|7.423
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|74,20 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|142.500
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|10,80 TL
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