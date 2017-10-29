Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Büyük ikramiyesi 1 milyon 737 bin 969 lira olan Sayısal Loto'nun 1094. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. İşte 28 Ekim 2017 Sayısal Loto sonuçları...

28 Ekim 2017 Sayısal Loto sonuçları: 04 - 05 - 09 - 22 - 34 - 41

Sayısal Loto'nun 1094. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 737 bin 969 TL haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 216 kişi 3 bin 388 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 996 kişi 61 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 155 bin 230 kişi ise 10 liranın sahibi oldu.

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.737.969,01 TL 5 bilen kişi sayısı : 216 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.388,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.996 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 61,30 TL 3 bilen kişi sayısı : 155.230 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,00 TL

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

21 Ekim 2017 Sayısal Loto sonuçları: 07 - 12 - 26 - 29 - 31 - 36

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1 milyon 747 bin 939 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 139 kişi 5 bin 296 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 718 kişi 72 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 140 bin 432 kişi de 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı : 1 Kişi Başına Düşen İkramiye: 1.747.939,05 TL 5 Bilen Kişi Sayısı : 139 Kişi Başına Düşen İkramiye: 5.296,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı : 7.718 Kişi Başına Düşen İkramiye: 72,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı : 140.432 Kişi Başına Düşen İkramiye: 11,10 TL

sayısal loto sonuçları

Loto sonuçları

Sayısal Loto 28 ekim