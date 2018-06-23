Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'da 1128. hafta çekilişi saat 21.15'te başladı ve kısa süre sonra çekiliş tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan çekiliş için biletlerini satın alan vatandaşlar büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp, çıkmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz haftadan 1 milyon 439 bin 99 lira devreden Sayısal Loto'da çekiliş öncesi dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 6 milyon 456 bin 503 lira, büyük ikramiye tutarı ise 3 milyon 345 bin 717 lira olarak açıklandı. Peki, Sayısal Loto sonuçlarına göre bu haftaki şanslı numaralar neler? İşte 23 Haziran MPİ Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (23 HAZİRAN 2018)

23 Haziran Sayısal Loto: 01 - 03 - 10 - 19 - 24 - 42



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 3 milyon 345 bin 717 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 138 kişi 5 bin 817 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 239 kişi 73 lira 45'er kuruş, 3 bilen 153 bin 410 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Mersin'in Tarsus ilçesinde yatırdı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 16 Haziran 2018 tarihli 1127. hafta çekilişinde şanslı numaralar 10 - 15 - 22 - 40 - 41 - 45 olarak belirlendi. 1 milyon 439 bin 99 lira olarak açıklanan büyük ikramiye, 6 bilen çıkmayınca haftaya devretti. Öte yandan bu çekilişte, 5 bilen 104 kişi 5 bin 828 lira 80'er kuruş, 4 bilen 6 bin 138 kişi 74 lira 55'er kuruş, 3 bilen 118 bin 361 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.