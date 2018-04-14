Sayısal Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Her hafta Cumartesi akşamları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılacak ve haftanın kazanan numaraları belirlenecek. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? İşte bu haftanın Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 NİSAN

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üstünden canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri geldikçe anlık olarak aktaracağız.

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi, çekilişin tamamlanması ve sonuçların vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Çekiliş sonuçlarının açıklandığı ekranda kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda çekilişte büyük ikramiye kazanan olduğunda, büyük ikramiyeyi kazanan talihli veya talihlilerin biletlerini oynadıkları yer bilgisi de yer almaktadır.

Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek için saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde bulunan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmek yeterlidir. Çekiliş başladığında canlı olarak çekiliş izlenebilir.

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun bir önceki haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye üçüncü kez devrederek 6 milyon 397 bin 879 lira bu haftaya devretmişti.

7 Nisan 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 01 - 19 - 28 - 29 - 39 - 43

Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 155 kişi 6 bin 103 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 564 kişi 83 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 160 bin 169 kişi de 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazanmıştı.

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