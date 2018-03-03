Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutulmuş durumda. Yüz binlerce vatandaş büyük ikramiyenin hayaliyle Milli Piyango bayilerine gidip, Sayısal Loto kuponlarını oynadılar. Sayısal Loto'da geçen hafta 6 bilenin çıkmaması ve büyük ikramiye olan 1 milyon 829 bin 774 liranın bu akşamki çekilişe devretmesi, heyecanı iyice arttırdı. İşte bu akşamki Sayısal Loto çekilişi ve geçen haftaki çekilişe dair detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 3 MART 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te canlı olarak yayınlanacak. Sayısal Loto sonuçları belli olur olmaz, hbaerimizden öğrenebilirsiniz.

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda her hafta Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için yüz binlerce vatandaş nefesini tuttu. 6, 5, 4 ve 3 bilen talihli veya talihlilerin ikramiye kazandığı Sayısal Loto'da 1112. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekilişleri düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Öte yandan Sayısal Loto çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yapması yeterlidir. Saat 21:15'te çekilişler başlar ve canlı olarak izlenebilir.

SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI (24 ŞUBAT 2018)

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 24 Şubat 2018 tarihli 1111. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 829 bin 774 lira 30 kuruş ikramiye devretti.

24 Şubat 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 05 - 07 - 10 - 17 - 20 - 21

Öte yandan çekilişte 5 bilen 250 kişi 3 bin 83 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 11 bin 242 kişi 51 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 170 bin 798 kişi 9 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.829.774,30 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 250 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.083,30 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 11.242 Kişi Başına Düşen İkramiye 51,90 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 170.798 Kişi Başına Düşen İkramiye 9,55 TL

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