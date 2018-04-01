Sayısal Loto sonuçalrı için heyecanlı bekleyiş dün akşam sona erdi. Milli Piyamgo İdaresi (MPİ) tarafından 1116. hafta çekilişi gerçekleştirildi ve haftanın şanslı rakamları belirlendi. Sayısal Loto'nun dün akşamki sonuçlarına göre bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye ikinci kez devretti. Peki Sayısal Loto'nun diğer ikramiye bilgileri nasıl? Kim ne kadar kazandı? İşte detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (31 MART 2018):

08 - 15 - 20 - 29 - 39 - 41

Sayısal Loto'da ikramiye bilgileri ise şöyle:

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişte, 6 bilen çıkmadı ve 4 milyon 151 bin 636 liralık büğyük ikramiye haftaya devretti. 5 bilen 188 kişi 4 bin 767 lira 90 kuruş, 4 bilen 8 bin 929 kişi 75 lira 70 kuruş, 3 bilen 168 bin 107 kişi 11 lira 30 kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.151.636,34 TL 5 bilen kişi sayısı : 188 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.767,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.929 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 75,70 TL 3 bilen kişi sayısı : 168.107 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,30 TL

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda her hafta Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için yüz binlerce vatandaş nefesini tuttu. 6, 5, 4 ve 3 bilen talihli veya talihlilerin ikramiye kazandığı Sayısal Loto'da 1114. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekilişleri düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Öte yandan Sayısal Loto çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yapması yeterlidir. Saat 21:15'te çekilişler başlar ve canlı olarak izlenebilir.

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