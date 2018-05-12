Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 9 milyon 15 bin 957 lira büyük ikramiye tutarı ise 5 milyon 700 bin 138 lira olarak belirlendi. Çekiliş bilgilerinin aktarılmasının ardından sonuçlar ise duyuruldu. 1122'nci hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 12 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (12 MAYIS 2018)

12 Mayıs Sayısal Loto sonucu: 02 - 03 - 09 - 21 - 32 - 42

İkramiye bilgileri birazdan güncellenecek.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 5 Mayıs tarihli 1121'inci hafta çekilişinde numaralar 03 - 06 - 18 - 19 - 26 - 31 olarak belirlenirken, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirmişti. Öte yandan, 5 bilen 175 kişi 4 bin 595 lira 70'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 456 kişi 71 lira 75'er kuruş, 3 bilen 155 bin 680 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.667.862,52 TL 5 bilen kişi sayısı : 175 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.595,70 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.456 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 71,75 TL 3 bilen kişi sayısı : 155.680 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,95 TL

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