Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. 1120'nci hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçları dün akşam açıklandı. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'da büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar için çekiliş dün saat 21.15'te başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 758 bin 560 lira haftaya devretti. İşte 28 Nisan Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (28 NİSAN)

28 Nisan Sayısal Loto sonucu: 04 - 05 - 16 - 36 - 39 - 42

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 1. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan bu çekilişte, 5 bilen 132 kişi 5 bin 610 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 202 kişi 77 lira 15'er kuruş, 3 bilen 137 bin 935 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.758.260,96 TL 5 bilen kişi sayısı : 132 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.610,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.202 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 137.935 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,40 TL

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 21 Nisan 2018 tarihli 1119'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1 milyon 825 bin 152 lira ikramiyenin sahibi olmuştu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden kuponunu satın aldığı bildirildi. Öte yandan çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 567 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 327 kişi de 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

21 Nisan Sayısal Loto sonucu: 05 - 06 - 18 - 41 - 43 - 49

İkramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.825.152,70 TL 5 bilen kişi sayısı : 123 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.248,60 TL 4 bilen kişi sayısı : 6.567 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,35 TL 3 bilen kişi sayısı : 136.327 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,95 TL

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER