Bu defa Avengers ve Süper Kahraman dostları, düzenleyecekleri yıkıcı bir saldırıyla evrenin sonunu getirmeyi düşünüyor. Ancak öncesinde Thanos’u yenmek için her şeyi feda etmek zorunda kalacaklar. Evet, sinemaseverlerin merakla beklediği, Marvel’ın evreninin yeni filmi, “Avengers: Sonsuzluk Savaşı” vizyona girdi. Her filmle birlikte büyük maceraya çıkan karakterler, bu defa en büyük mücadeleye, sonsuzluk savaşına hazırlanıyor. Yapımı 10 yıl süren filmin, tüm Marvel Sinematik Evreni’ni kapsadığı için tüm zamanların en ölümcül güç gösterisini beyaz perdeye taşıdığından bahsediliyor. HT Pazar'dan Deniz Egeli'nin haberi...

Yönetmenliğini Anthony ve Joe Russo ile yapımcılığını Kevin Feige’nin yaptığı filmin fragmanı da heyecan uyandırdı; “Bu bir fikirdi, birtakım olağanüstü insanı bir araya getirmek. Daha fazlası olabilecek miyiz, görmek için... Böylece bize ihtiyaçları olunca savaşa girebilirdik. Zamanla aynı anda kaybetmek, umutsuzca haklı olduğunuzu hissetmek ve başarısız olmak ne demek anlayacaksınız. İster korkun, ister kaçın. Kader yine de sizi bulur...”

Marvel evreninin popülerliğini korumasındaki gizli formülün yapımcı Kevin Feige olduğunu söyleyen Benedict Cumberbatch ve seyircilerin güçlü kadın süper kahraman karakter görmek istemesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Scarlett Johansson’dan merakla beklenen filmin perde arkasını dinledik.

Sonsuzluk Savaşı’nın başında karakterinizi nerede buluyoruz?

“Kahramanların Savaşı”nın başlangıcı ve “Sonsuzluk Savaşı” arasında 2 yıllık bir süre olduğu için söylemesi zor. Keşfedilmesi gereken çok şey var. Karakterim adına, olabileceği kadar stratejik, hiç olmadığı kadar azimli ve elinden geldiği kadar olayları kontrolü altında tutabileceği bir yerde bulacağı bir hikâye yarattım. Biraz yolundan saptı. Kaptan ile birlikte Avengers’in verdiği güvenlik içerisindeki yapı olmadan kendi takımlarını yürütüyorlar. Natasha’nın deneyimlerinden ve yaşadıklarından dolayı biraz katılaştığını sanıyorum.

Steve Rogers ile Natasha’nın arkadaşlıkları hangi noktada?

Bence Steve ve Natasha’nın aralarında çok akıcı bir diyalog var. Belli ki birlikte ölüm kalım meselesi olan yüzlerce göreve gittiler. Takım arkadaşı gibi çalışıyorlar. Bu noktada çok konuşulmayan bir iletişim söz konusu.

Bu serinin buraya gelmesini görmek nasıl bir his?

Farklı serilerden hayran olduğum bazı oyuncularla beraber çalışmak çok heyecan verici oldu. Geniş bir aile gibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve tabii ki aileye yeni katılan karakterler var. Marvel, kendini işine adamış, yeni oyuncuları destekliyor. Etrafıma baktığımda çok yakın arkadaş olduğum ve ailem gibi hissettiğim oyuncuları görüyorum. Biliyorum, bu belki de hepimizin son kez bir arada oluşu. Bu, hem iyi hem kötü bir his ama yaptığımız işle ve inşa ettiğimiz şey ile gurur duyuyorum. Karakteri taşıyabildiğim en iyi yere taşıdığımı hissediyorum.

'EKİP İÇİNDE DAHA FAZLA KADIN ENERJİSİ OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNDUM'

Ekip içerisinde daha fazla kadın yüzü görülüyor...

Geçtiğimiz 10 yılın çoğunda hem oyuncular hem de ekip içinde daha fazla kadın enerjisi olması gerektiğini savundum. Seyircilerin de güçlü kadın süper kahraman karakterleri görmek istemesi ve onlara kucak açması gerçekten harika. O hikâyelere açlar ve daha çeşitli bir grup görmek istiyorlar. Gelişime tanık olmak ve onun bir parçası gibi hissetmek müthiş.



Yeni oyunculara yol göstermek eğlenceli mi?

Eğer bir oyuncuya daha rahat hissetmesi, yeni seçenekler keşfetmesi ya da havalı çocuklar kulübü gibi hissettiren ortama alışmaları için yardım edebiliyorsam bu harika. İşyerinde güvenebileceğin insanlar olduğunu hissetmek ve kanatlarını açıp uçabileceğin güvenli bir ortamın olması iyi bir şey. Başka aktörlere bu açıdan yol göstermeyi seviyorum.

Canlandırdığınız Natasha Thanos’la ilgili neler düşünüyorsunuz?

Bence onun Thanos’un oluşturduğu tehdidi anlaması çok zor. Daha önce hiç karşılaşmadığı ve aklının alamayacağı bir güç. Bence Natasha, çok stratejik bir dövüşçü ve Thanos’a elinden gelen her şeyle saldıracak ve bunun çoğunu da beyin gücüyle yapacak. Mümkün olduğunca fazla insanı kurtarmak için neyi feda etmesi gerekiyorsa feda ediyor.

‘NATASHA ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR’



Peki Thanos’la karşı karşıya geldiğinde neler olacak?

Onu görmeden önce onun hakkında o kadar çok konuşuyorlar ki yüzü olmayan bir şeytanla savaşıyoruz. En sonunda onu gördüklerinde bence Natasha’nın hayal bile edemeyeceği bir şey ortaya çıkıyor. Bu, Avengers’in karşı karşıya geldiği en büyük tehlike ve bundan dolayı Natasha elinden gelen her şeyi yapmaya hazır.

Bu son 10 yıl sizin için ne ifade ediyor?

Bu kadar çok sevdiğim ve birçok açıdan büyümemi sağlayan ve yaşadığım zorlukları yansıttığını düşündüğüm bir karaktere geri gelebilmek ve karakterin katmanlarını tek tek soyabilmek inanılmaz bir fırsat oldu. Bir oyuncu olarak bu deneyime sahip olabilmenin inanılmaz bir hediye olduğunu düşünüyorum. Olağandışı bir şey. Film sektöründe devamlı Natasha gibi karmaşık bir karaktere geri dönebilmek gibi çok fazla fırsat olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar için çok şey ifade eden bu simgesel karakteri canlandırmanın benim için inanılmaz bir fırsat olduğunu hissediyorum. Başından beri onu canlandırmama kucak açmış, kendimi Natasha’nın yerine koyup herkesin canına okumama izin vermiş seyircilere de gerçekten teşekkür etmem gerekiyor. Her şey harikaydı.

BENEDICT CUMBERBATCH: AKROBASİ SAHNELERİ ÇEKMEK ÇOK KEYİFLİ

Sonsuzluk Savaşı filminde rol almanız için arandığınızda ne düşündünüz?

İlk filmin başarısı beni çok heyecanlandırmıştı. “Bu inanılmaz işin bir parçası olacağım” diye düşündüm. Bu, Avengers’in daha önceden yarattığı dalgayla birleşik yeni bir dalga. İlk olarak Strange’in neler yapacağını ve kimlerle birlikte olacağını sordum. Robert Downey Jr. ile bir sürü şey yapacağımı duyunca çok heyecanlanmıştım. İki ego sahibi karakter için bu çok mantıklı. Birbirleriyle uyumlu güçlü kişiliklerini bir araya getirmeyi denemek çok mantıklıydı.

Filmde Doctor Strange’i nerede buluyoruz?

Tanıdığımız Doctor Stephen Strange’in ilk filmin sonundaki haliyle bu filmdeki hali arasında küçük bir sıçrama var. Bu filmdeki bazı sıra dışı durumlara son derece donanımlı bir şekilde dahil oluyor. Ancak en sonunda felaketin peşinden koşuyor. Gerçekten kahramanca davranma noktasına gelene kadar kendisini savunup geriye çekiyor. Bu filmde son derece sakin görünüyor. En zor anlarda bile bir adım ileride olan o.

Bu hikâyedeki ilk çıkış sahneniz nasıldı?

Filmin başında Wong ve Doktor Strange günlük işleriyle uğraşırlarken, Thanos’un geldiğini öğreniyorlar. Tehlike kapıda ve Tony Stark’la bir araya gelip onun yardımını almak zorundalar. Umuyoruz ki Steve Rogers’ın da.

Benedict Wong’la tekrar bir araya geliyorsunuz...

Wong, bir sağ kol haline geliyor. Benny’le birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Birbirimizin yüzüne bakıp, birbirimizi çimdikliyoruz, “Dostum, buna inanamıyorum. Bu çılgınca” gibi şeyler söylüyoruz. Gerçekten öyle. Olduğumuz noktanın ve yaptığımız şeyin farkına varmak ikimiz için de inanılmaz bir olay. Sizi geçmişten tanımanın ağırlığını yaptığınız işe getirecek birinin olması güzel. Ve Benny iyi bir karakter yarattı. Onun orada olduğunu bilmek gerçekten güzel.

Birlikte çalışmaktan heyecan duyduğunuz oyuncular var mıydı?

Robert Downey Jr., Chris Pratt ve Tom Holland’la çalışmak heyecan vericiydi. Onunla daha önce çalıştık, bir araya gelme ihtimalimiz bizi çok heyecanlandırdı. Aslında ölmeden önce yapılacaklar listem vardı. Hepsi de birlikte çalışmayı isteyeceğiniz kişiler. Son derece gerçek, güçlü, birikimli ve yaptıkları işte iyi olan eğlenceli karakterler.

‘PRENSİPLİ YETİŞMİŞ, ESKİ TARZ BİR İNGİLİZ OYUNCUYUM’

Yönetmen Russolar, çalışılması zor insanlar mı?

Gerçekten çok keyifliydi. Çok hızlı ve çok detaycılar. Kukla iplerini oynatma konusunda başarılılar. Seçimleriniz konusunda kendinizden emin olmanızı sağlıyorlar. Ana hikâyelerden, kostümlerden, karakter gelişiminden ya da program konusunu halletmek için bizi bir odaya sokmalarından, yıllardır üzerinde çalışılan bir iş olduğu anlaşılıyor. Ben prensipli bir şekilde yetişmiş, eski tarzda bir İngiliz oyuncuyum. Bu yüzden işin kâğıt üstünde olmasını severim. Onlarla birlikte olmak harikaydı. Çok zeki ve eğlenceliler. Karakterleri iyi tanıyorlar ve bu hikâye için onlardan ne elde etmek istediklerini tam olarak biliyorlar.

Iron Man’i ilk kez izlediğiniz anı hatırlıyor musunuz?

En sevdiğim oyunculardan Robert Downey Jr.’ın bu başarılı seride olacağını ve karakteri hiç bilmememe rağmen ne kadar muhteşem olduğunu düşünmüştüm. Açıkçası küçükken okuduğum birkaç İngiliz çizgi romanı dışında, çizgi roman konusunda pek bilgili değilim. Filmde yansıtılan dünyada olan şeylerin ateşi diğerlerinde de devam etti. Iron Man’de bir tür kazan-kazan durumu vardı. Onun her şeyin başlangıcı olacağını bilmiyordum. Sonradan şu anki şeye dönüştü. Ve bunun bir parçası olacağım hiç aklıma gelmemişti.

‘BU EVRENİN POPÜLERLİĞİNİN FORMÜLÜ KEVIN FEIGE’

Bu evrenin popülerliğini korumasının formülü ne?

Çok basit. Kevin Feige. O stüdyonun başı olan bir yapımcı, çizgi roman meraklısı olan bir yönetici, endüstriyi bilen biri, tüm bu filmlerin nabzını tutan bir gözlemci oldu. Çizgi roman dünyasının dışından gelen çizerlerin, bu karakterlere ve bu hikâyelere vizyonlarını taşımalarına ve filmleri etkilemelerine izin veriyor. Onlara yeterince hareket özgürlüğü tanıyor. Ana tarzı korurken bir yandan da geliştiriyorlar. Bu yüzden her film bir öncekinin üstüne koyuyormuş gibi görünüyor. Bana göre Marvel Stüdyoları’nın başarısı buradan geliyor. Ama bunu yapabilmelerinin nedeni bence Kevin. Yanında çalışan kişilere yaklaşımıyla, onları işe alış şekliyle..



Duygusal olan bir karakterin yolculuğunu irdelemek nasıldı?

Kesinlikle, çünkü insanların gerçek sorunları var. Süper kahramanların yaşadıkları sorunlarda nispeten daha az kendilerinden bir şey bulabiliyorlar. Oysa ailesiyle veya sevdikleriyle bağlantısı kopan ya da işyerindeki olumsuz bir duygusal durumla uğraşan ya da birisinin kaybıyla uğraşan kişilerde kendilerinden bir şeyler bulabiliyorlar. İkilemler ne kadar gerçekçi olursa, karakterlerin yaşadıkları riskleri o kadar umursuyorsunuz. Ve sonuç kesinlikle daha çarpıcı oluyor. Yatırım yapıyorsunuz. Dolayısıyla karakterlerin yanı sıra, kayıplar da seyirci üzerinde büyük etki bırakıyor.

Bu dünyaya girmenin en keyif aldığınız tarafları neler?

Eğlenceli ve her şeyin elinizin altında olması. Birinci sınıf bir dublör ekibiyle, eğitimli dövüş sanatları ustalarıyla, 30 küsur yıldır bu işi yapan sahne ekipleriyle, koreograflarla ve hareket uzmanlarıyla çalışabiliyorsunuz. Benim makyaj sanatçım Donald Mclnnes gibi muhteşem makyaj ve kostüm sanatçıları sayesinde karakterle bütün oluyorsunuz. Bu işbirliği içinde yapılan bir şey. Yanınızda kaynaklarını ve yeteneklerini birleştiren bir sürü insan olduğunda, bu çok keyifli bir şey oluyor. Yine de üzerinizde bunları gösterme baskısı oluyor ama oraya gelirken bir sürü yardım alıyorsunuz. Stephen Strange’in kim olduğunu kavramaya çalışırken, resimli taslağını görmek bile bir aktör olarak hayalimdeki noktaya ulaşmam için bir sıçrama yapmamı sağladı. Bir tür boyut değişimi gibi. Beş sayfalık, bol diyaloglu bir sahneden bir sayfalık, neredeyse bir ay süren bir aksiyon sahnesine geçebiliyorsunuz. O kadar uzun sürmesinin nedeni Hong Kong’da, binaların yeniden inşa edildiği, geçmiş zamana dönük gece çekimlerinin olması. Gerçek şu ki, sıra dışı oyuncuların yanı sıra, tüm aksiyon ve akrobasi ekibiyle harika sahneler çekmek gerçekten çok keyifli.

Filmin en heyecanlı karakteri olan Josh Brolin’in Thanos performansıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Thanos bir süredir oluşturulan bir karakterdi. Josh’un çıkardığı iş olağanüstü. O rolle yaptıklarını görmek heyecan verici. Bence insanlar Thanos’un bu filmde yapmaya çalıştığı şeyi ve bizim onu durdurmak için neler yaptığımızı izlemekten büyük keyif alacak.