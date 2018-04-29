Scarlett Johansson’un en iyi 10 filmi

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Derinin Altında 2013 (Under the Skin)

Hollywood süper prodüksiyonların aranan yıldızı olduğu bir dönemde düşük bütçeli alternatif bir bilimkurgu filminde oynaması kendine olan güveninin açık bir göstergesi... Üstelik, Jonathan Glazer’in yönettiği filme gerçekten çok şey katıyor. Filmde, İskoçya’nın tenha bölgelerinde dolaşan ve yalnız erkekleri baştan çıkararak avlayan acımasız bir “uzaylı”yı canlandırıyor. Gelmiş geçmiş en güzel uzaylı olması bir yana, karakterinin değişimini de çok iyi yorumluyor.