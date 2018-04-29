Scarlett Johansson’un en iyi 10 filmi

Orada Olmayan Adam 2001 (The Man Who Wasn’t There)
Coen Kardeşler’in 1949’da geçen bu siyah beyaz suç filmi, hayatının yavanlığını, basitliğini aşmaya çalışan berber Ed’in trajik hikâyesini ince bir ironi duygusuyla anlatır. Johansson’un canlandırdığı Rachel “Birdy” Abundas, Ed için, masumiyetin ve iyiliğin simgesidir. Çok yetenekli bir piyanist olacağını düşündüğü Birdy, onun gözünde bir melektir. Kurtuluşu onunla bulacağına inanır ama gerçek tahmin ettiğinden çok farklıdır.
Ghost World 2001
Terry Zwigoff’un Daniel Clowes’un resimli romanından uyarladığı filmin ana karakteri Thora Birch’ün canlandırdığı Enid’dir. Johansson onun yakın arkadaşı Rebecca’yı oynar. İkisi de çevreleriyle uyumsuzdur. Liseden mezun olduktan sonra aynı evde yaşamayı hayal ederler ama yolları ayrılır. Bir kafede iş bulan Rebecca, toplumla daha uyumlu hale gelirken Enid, sanatla ilgilenmeye başlar. Johansson’un çıkış yaptığı filmlerden biri...
Lost in Translation 2003
Johansson’a genç yaşta BAFTA ödülü getiren film, Tokyo’da bir otelde karşılaşan iki Amerikalının arkadaşlığını anlatır. Bir reklam çekimi için Japonya’da bulunan Bob (Bill Murray), orta yaşlı, evli bir adamdır. Felsefe mezunu genç Charlotte ise ünlü bir fotoğrafçıyla birliktedir ama ilişkisinin geleceğine kuşkuyla bakar... İkisi birlikte şehri ve Japon kültürünü keşfetmeye çalışırken yakınlaşırlar. Sofia Coppola’nın yazıp yönettiği yalın ve hüzünlü bir film.
İnci Küpeli Kız 2003 (Girl with a Pearl Earring)
Hollandalı ressam Vermeer’in 1665 tarihli tablosunda inci küpeli genç ve güzel bir kız, sol omzunun üzerinden bize bakar. Modelin kim olduğunun bilinmemesi, tablonun gizemini artırır. Sanat tarihinin bu efsane modeli, Tracy Chevalier’nin romanından uyarlanan filmde, Vermeer’in evinde çalışan bir komşu kızıdır. Sadece güzelliğiyle değil zekâsı ve duyarlılığıyla da ressamı etkiler. Johansson’un performansıyla çok şey kattığı filmlerin başında gelir.
Prestij 2006 (The Prestige)
19. yüzyılın sonunda Londra’da geçen film, mesleğe birlikte başlayan ama sonra büyük bir rekabete giren iki sihirbazın hikâyesini anlatıyor. Christopher Nolan’ın Christopher Priest’in romanından uyarlayıp yönettiği filmde Johansson, Hugh Jackman ve Christian Bale gibi iki oyuncunun yanında biraz gölgede kalsa da her zamanki gibi üstüne düşen görevi yerine getiriyor. Johansson, filmde asistan Olivia’yı canlandırıyor.
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