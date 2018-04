Scarlett Johansson’un en iyi 10 filmi

1 | 10

Orada Olmayan Adam 2001 (The Man Who Wasn’t There)

Coen Kardeşler’in 1949’da geçen bu siyah beyaz suç filmi, hayatının yavanlığını, basitliğini aşmaya çalışan berber Ed’in trajik hikâyesini ince bir ironi duygusuyla anlatır. Johansson’un canlandırdığı Rachel “Birdy” Abundas, Ed için, masumiyetin ve iyiliğin simgesidir. Çok yetenekli bir piyanist olacağını düşündüğü Birdy, onun gözünde bir melektir. Kurtuluşu onunla bulacağına inanır ama gerçek tahmin ettiğinden çok farklıdır.