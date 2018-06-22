Şebnem Schaefer takipçilerine sordu

Manken ve sunucu Şebnem Schaefer, Instagram hesabında makyajsız bir fotoğrafının yanında çocukluk resmini paylaştı. Şebnem Schaefer, sosyal medya üzerinden takipçilerine "1984-2018... Bu fotoğrafta çocukluğuma benzetildim. Sizce?" sorusunu yöneltti