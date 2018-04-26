24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için bugün son gün. Adaylık başvurusu yapmak isteyen kamu görevlileri bugün saat 17.00'ye kadar başvurularını yapabilecek.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Kaya AK Parti'den aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldı.

Habertürk TV'den Sibel Erdem'in aktardığına göre önceki seçimlere göre yoğun bir istifa olmadı. Bunun nedeni olarak kamu görevlilerinin erken seçime hazırlıksız yakalanması gösteriliyor. Bir diğer neden olarak da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanların Meclis dışından atanabilecek olması nedeniyle milletvekilliğine ilginin düşmesi gösteriliyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER