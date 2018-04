Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.



Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye'de ilk kez siyasi partiler ittifak kurarak seçime girebilecek.



Yüksek Seçim Kurulu da ( YSK) çıkarılan kanun gereği seçim takvimi ve konuyla ilgili genelgesini hazırladı.



Seçim takvimi ve ilgili genelgeye göre, seçim ittifakı, YSK tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek.



İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK'ya bugün teslim etmeye başlayacak. Bu partiler, 6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 17.00'ye kadar ittifak protokolünü YSK'ya teslim edebilecek. Belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil olamayacak.



İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek.



Bu partiler, 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. Birden fazla partiyle kurulan ittifaklarda, bir partinin vazgeçmesi halinde ittifak diğer partiler arasında devam edecek. Bu durumda ittifakta kalan partiler, 19 Mayıs saat 17.00'ye kadar ittifak protokolünü değiştirebilecek ya da ittifaktan vazgeçebilecek.



İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verecek, partiler belirtilen ilkeleri dikkate almak suretiyle ve kanunlara aykırı olmayan ittifak protokolü hazırlayabilecek. Bu partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek, ancak bu isim 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda kullanılamayacağı belirtilen ifadeleri içermeyecek.

İTTİFAK OYLARI NASIL SAYILACAK?



YSK kararına göre, seçime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR girecek.



İttifak yapan partiler, oy pusulasında, ittifak unvanları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek.



Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.



Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.



İttifak alanı içerisinde, "EVET" mührünün, bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.



Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle, ayrı ayrı işaretlenecek.



Aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecek.



İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay, ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek.



İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak. Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak, bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak.



İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak, bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak.

