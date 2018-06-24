Seçim sonuçlarına iş dünyasından ilk yorumlar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir eşiği geride bıraktığını söyledi.

Avdagiç, “Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye’yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Bu eşik de 24 Haziran seçimleriyle birlikte başarıyla geçilmiştir. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır” ifadesini kullandı. Şekib Avdagiç, siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin olmasının mümkün olamayacağını hatırlatarak, “Türk iş dünyası olarak hepimiz bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalıyız" diye konuştu.

DEİK'TEN AÇIKLAMA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Olpak değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Seçimler demokrasinin önemli bir yapı taşıdır. Uzun bir süre erken seçim tartışmalarıyla iş ve ekonomi gündemimizde kalması yerine, seçimlerin 24 Haziran’da öne alınması ülkemiz açısından isabetli bir karar oldu. Öncelikle, seçimin sonucu tüm ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Bu seçim, sandıktan çıkan sonuçtan bağımsız olarak, ülkemiz demokrasi tarihi açısından yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Ayrıca seçimlere katılım oranın yüksekliği ve seçimlerin kayda değer bir huzur ortamı içinde gerçekleşmesi de, milletin ülke yönetiminde söz sahibi olmak adına güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor. Halkımız, güçlü bir yürütme için iradesini Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ortaya koyarken, Meclis’i de aynı yönde yapılandırdı ve siyasi istikrara tam not verdi. Umutların pusulalara işlendiği bugünün sonucu, güçlü Yürütme ve güçlü Meclis’tir.

95 yıllık siyasi geleneğimizde, önemli bir kilometre taşını geride bırakıyor ve 16 Nisan referandumuyla hayatımıza zaten girmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, hep birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Eminim ki, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki güçlü Türkiye iradesi, bu sistemle daha da perçinlenecektir. Bu değişim, hepimiz, en çok da gücünü artırarak yoluna devam eden Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Bu seçimin kazananı, ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştırmak için büyük bir irade sergileyen Türk milleti olmuştur.

DEİK olarak, bu yeni dönemde de, her zamanki gibi, Türkiye’nin ekonomik gücünü tüm dünyada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Türk iş dünyasının tamamını buluşturan bir platform olarak, gerek yabancı yatırımların gerekse ülkemiz dış ticaretinin artması için yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerini, daha da yüksek bir motivasyonla sürdüreceğiz. Daha da güçlü bir ekonomi, daha da ileri bir demokrasi ve çok daha büyük bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve oluşturacağı hükümetini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Yine, yeni dönemde TBMM’de görev yapacak Siyasi Partiler ve Milletvekillerini tebrik ediyor, daha güçlü bir Meclis iradesi yolunda yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum.”

MÜSİAD: SAĞ SALİM GEÇTİK

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kaan açıklamasında şunları kaydetti:

"Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye’den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır; hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri, diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye’dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma vaktidir.

Seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkımız, vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir demokrasi dersi vermiş; Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek birleştiğini kanıtlamıştır.

MÜSİAD olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, hem Cumhurbaşkanımıza hem de meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar dileriz.

Seçim sonuçlarına dair ayrıntılı bir analizi, kesin sonuçların açıklanmasına müteakip bir basın toplantısı ile ayrıca değerlendireceğimizi beyan eder yeni yönetim modelimizin memleketimize hayırlar getirmesini dileriz."