Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, seçim ittifakları ve erken seçimin yolunu açan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçiminin en kazançlı lideri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını destekleyerek partisinden aday çıkarmayan Bahçeli, partisinin oyunu korudu, milletvekili sayısını da artırmayı başardı. Bazı illerde AK Parti’den milletvekili alan MHP, ittifak içindeki artık oylardan da faydalandı. Böylece toplam yüzde 11.37 oy alan MHP 49 miletvekili çıkardı.
YÜZDE 25 ARTIRDI
Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre 2015 yılı Haziran seçimlerinde yüzde 16.29 oyla 80 vekil, 1 Kasım seçimlerinde ise 5 milyon 694 bin oyla, yüzde 11.90 oranına ulaşan ve 40 vekil çıkaran MHP, bu seçimde oy oranını büyük ölçüde korudu. MHP, bu seçimde 5 milyon 441 bin oy alarak yüzde 11.37 oran ile 49 milletvekili çıkardı.
MHP, seçimde AK Parti’nin oy kaybettiği bazı illerde oyunu artırdı. Bu iller arasında Aksaray, Düzce, Hatay, Iğdır, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat yer aldı. MHP; Adana, Antalya, Mersin, Aydın, Denizli, Isparta, Muğla, Osmaniye’de ise vekil kaybetti. Yeniden aday gösterilen vekillerden Zühal Topçu, Ahmet S. Yurdakul, Deniz Depboylu, Emin H. Ayhan, Baki Şimşek, Mehmet Erdoğan ve Ruhi Ersoy seçilemedi.
Muharrem Varlı, Mevlüt Karakaya, Erkan Haberal, İsmet Büyükataman, Kamil Aydın, Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, Saffet Sancaklı, Mustafa Kalaycı, Erkan Akçay, Erhan Usta yeniden vekil seçildi. Adana’dan Ayşe Sibel Ersoy, Ankara’dan Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay, İstanbul’dan Arzu Erdem, Konya’dan Esin Kara milletvekili seçildi.
Ardahan’da liste başı olan Sevim Köseliören ise seçilemedi.
Daha önce defalarca aday olmasına rağmen Meclis’e giremeyen Mehmet Taytak, bu seçimde şeytanın bacağını kırarak milletvekili seçildi.
TEŞKİLATTAN İSİMLER
Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz Mersin’den milletvekili seçildi. Bombalı saldırıda yaşamını yitiren Malatya Belediye Başkanı Hamdi Fendoğlu’nun (Hamido) yeğeni Mehmet Fendoğlu vekil seçilirken, eski MHP’li Gün Sazak’ın yeğeni Metin Nurullah Sazak da Eskişehir’den vekil oldu.
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