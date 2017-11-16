Seçkin Piriler'den sürpriz karar!

Yeşim Salkım, Mehmet Coşkundeniz ve Seçkin Piriler’in sunduğu, magazin programında Seçkin Piriler, ihanete uğradığı evliliği ile kendini tutamadı ve açıklamalarda bulundu.

Seçkin Piriler: “ Kaan beni aldattıktan sonra yaşam benim için durdu. Ne yazı ne kışı yaşayamadım. Ama onlar mutlu mesut bir şekilde hayatlarına devam ettiler. Kıvılcım’a tazminat davası açacağım.” dedi.

Seçkin Piriler'in açıklamaları karşısında duygulanan Yeşim Salkım gözyaşlarına hakim olamadı.

Kıvılcım Ural

kaan tangöze

Seçkin Piriler