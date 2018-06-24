Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze bir arada

Seçkin Piriler, kendisini Kıvılcım Ural ile aldatan Kaan Tangöze'den 2016 yılında boşanmıştı. Önceki gün çiftin küçük oğlu Volkan 4 yaşına girdi. Piriler ile Tangöze oğulları Volkan'ın doğum gününde bir araya geldi