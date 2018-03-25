Seda Bakan için izleyiciler internette araştırma yapıyor. Dün akşam ekrana gelen TOLGSHOW'a konuk olan Seda Bakan, izleyicilerin dikkatini çekti. Peki Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında?

SEDA BAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 (33 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olarak bitiren Seda Bakan, özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide ve Behzat Ç'nin sinema filmlerinde canlandırdığı "Eda" karakteriyle tanınan bir yüz olmuştur.

Daha sonrasında bir dönem ekrana gelen Kardeş Payı adlı dizide de Feyza rolünü canlandıran Seda Bakan, son olarak bir TV kanalında ekrana gelen yetenek programında da jürilik yapmıştır.

4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenen Seda Bakan, son olarak Cem Yılmaz'ın sinema filmi olan Arif V 216'da rol almıştır.

Filmografisi

Arif V 216 -(2018) (Pembe Şeker/Alev)

Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)

Kara Bela (2015) (Burcu)

Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)

Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)

Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)

Şen Yuva (2010) (Oya)

Umut (2009) (Meryem)

Geniş Aile (2009) (Esma)

Makber (2009) (Güneş)

Adanalı (2008-2009) (Başak)

Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)

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