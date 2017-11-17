Seda Sayan ve Cefi sahnelerin yeni ikilisi

HT Magazin’de yer alan habere göre, Türkçe ve Yunanca versiyonları bulunan üç şarkıdan oluşan albüm için ikili Tamer Yılmaz’ın objektifine poz verdi.

Önümüzdeki günlerde birlikte sahne programı yapmaya başlayacak olan ikiliye Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan’dan da teklif yağdığı öğrenildi.

Seda Sayan

Cefi