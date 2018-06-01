İstanbul ve Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı yapan bir çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan, sosyal medyada “Seda Tripkolic” olarak tanınan, şarkıları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen, adına fan hesaplar açılan Seda Sular’ın da aralarında bulunduğu telefon dolandırıcıları soruşturması tamamlandı. İstanbul Emniyeti, M.T.’nin lideri olduğu 9 kişilik çeteye düzenlediği operasyonlarda, 5 lüks otomobil, 82 bin lira, 15 telefon, başkalarının üzerine kayıtlı 30 cep telefonu hattı ve bilgisayara incelemek üzere el koydu.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre soruşturmada, şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla İstanbul Esenyurt’ta bir daire, Şanlıurfa’da 15 daire satın aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, satın aldıkları piyasa değeri 12 milyon lira olan 16 daire ve 5 lüks otomobil ile banka hesaplarında bulunan 1.5 milyon liraya el konuldu. Polis, mağdurlara paralarını geri ödedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER