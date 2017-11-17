Sedat Şahin adliyeye sevk edildi

Sedat Şahin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



DHA'nnı haberine göre, Sedat Şahin, 3 Kasım'da tahliye olmuş ancak cezaevi çıkışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Şahin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.





Sedat ŞahiN