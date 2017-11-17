Sedef Avcı: Aramıza pilates topu girdi

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti sağlıklı yaşam için sporu ihmal etmiyor. Birlikte pilates yapan Kıvanç Kasabalı-Sedef Avcı çifti, bu sayede birbirlerini de motive ediyor.



Güzel oyuncu Avcı’nın önceki gün “Aramıza pilates topu girdi” notuyla Instagram’da paylaştığı kare takipçilerini gülümsetti.



İşte Sedef Avcı’nın gülümseten o Instagram paylaşımı:

Sedef Avcı