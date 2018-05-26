Seferi Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi finali öncesi oruç tutmayacak

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Liverpool'ın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın yarın Real Madrid'le oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali bugün oruç tutmadığı ve yarın da tutmayacağı açıklandı.

Daha önce Mısır'da yayın yapan El Masri El Youm gazetesi, dindar bir Müslüman olan Salah'ın oruç tutmaya devam edeceğini yazmıştı.

Ancak kulübün fizyoterapisti Ruben Pons, İspanyol Cadena SER Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Marbella'daydık ve diyetisyenimiz bir beslenme planı hazırladı. Ancak bugün ve maç günü oruç tutmayacak. Dolasıyla etkilenmeyecek" diye konuştu.

İslami kurallara göre, seferi sayılacağı için Salah'ın oruç tutmak zorunda olmadığı belirtiliyor.

Ancak Salah'ın diğer Müslüman takım arkadaşları Sadio Mane ve Emre Can'ın oruç tutup tutmayacağı bilinmiyor.

Muhammed Salah, bu sene hiç Ramazan ayında takımının formasını giymedi. Salah son maçını Premier Lig'de 13 Mayıs'ta Brighton'a karşı oynamış ve ligdeki 32'inci golünü atmıştı.

Bu yıl tüm turnuvalarda toplam 44 gol atan Salah'ın, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu olan Real Madridli yıldız Cristiano Ronaldo ile mücadelesi dikkat çekecek.

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Ronaldo: Salah farklı, ben farklıyım

Ancak Ronaldo kendisini Salah ile kıyaslamasını istediklerinde "İnsanlar beni diğer oyuncularla kıyaslamak istiyor. Ben herkesden farklıyım. Salah da herkesten farklı. Dolayısıyla farklıyız. O sol ayağıyla, ben sağ ağayımla oynuyorum. Benim boyum uzun, onun boyu biraz daha kısa. Tamamen farklıyız. Ama harika bir sezon geçirdiğini söylemeliyim. Cumartesi göreceğiz" demişti.

Salah'ın takım arkadaşı Dejan Lovren de, bu sezon Mısırlı yıldızın dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu belirtti.

Lovren "Kesinlikle en iyisi. Daha çok erken ama kazanırsak, Altın Top ödülünün en önemli adayı olur. Kalitesi ve deneyimi var. Sakin ve alçakgönüllü. Bütün övgüleri hak ediyor ve biz de ona rüyasını gerçekleştirmesinde kesinlikle yardımcı olacağız" diye konuştu.

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