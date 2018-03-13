Şehidin naaşı Ordu'da

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) cenazesi askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Cinderes bölgesinde görevdeyken el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 1 yıllık evli olan şehit Taner Kart'ın cenazesini havalimanında törenle karşılandı. Karşılamada şehidin annesi Nurlu ile babası İlhan Kart metanetini korurken, şehidin 1 yıllık eşi Ayşe Kart ise gözyaşlarını tutamadı. Askeri uçaktan alınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Ünye'de Cumhuriyet meydanında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

İHA'nın haberine göre; havalimanındaki karşılamada AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak ve Ergün Taşçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın da aralarında bulunduğu protokol mensupları da hazır bulundu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER