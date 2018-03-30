Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için Çağlayan Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için düzenlenen iki ayrı anma törenine katıldı.

Şehit savcı için odasında düzenlenen törende, Bakan Gül'ün yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da yer aldı.

Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında şehit edilmişti.

"ZAMAN GEÇİYOR AMA BİZ HEP 31 MART 2015'TEYİZ"

Ailesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alındıktan sonra şehit edilmesinin acısını ilk günkü gibi yaşıyor. AA'nın aktardığına göre, Baba Hakkı Kiraz, "31 Mart 2015'te benim canım, ciğerim, evladım, arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım, arkam, her şeyim olan evladımı teröre kurban verdim. 31 Mart 2015 günü benim için bunu ifade ediyor" diye konuştu.

"Biz halen 31 Mart 2015'teyiz" diye Hakkı Kiraz, "Bizim için zaman geçmiyor. Yani normalinde zaman geçiyor ama biz yine hep 31 Mart'tayız. Biz oğlumuzu tam yetiştirdik, belli bir yere getirdik ve elhamdülillah meyve vermeye başlamıştı. Artık öyle bir insan yok yanımda, artık kapıyı çalmıyor, telefon açmıyor 'Baba ne yapıyorsun?' demiyor ama bu millet bizimle. Söz konusu bu vatansa, bu milletse ve bu kaderde böyle yazılmışsa vallahi bu kaderin ellerinden öpüyoruz, başımızın üzerine koyuyoruz. O gün hem oğlum Rabb'ine kavuştu hem ben oğlumla imtihan edildim hem de oğlumu, ciğerimi bu vatan uğruna şehit verdim. Bunun için bugün benim için çok önemlidir" diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER