Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, gönüllüler eliyle yürütülen proje ile bugüne kadar şehitler adına 133 kütüphane ve okuma salonu açtı. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre bunların 63’ünün, Şırnak’ta bulunduğu belirtildi.

Proje Koordinatörü Astsubay Sercan Kürklü, “Kütüphane ve okuma salonları şehitlerimizin memleketlerinde, mahallelerinde olabildiği gibi şehit olduğu dönemde çatıştığı ilde, ilçede ya da şehitliğe ulaştığı sırada çalıştığı birliğinde de olabiliyor. Eğer şehidin memleketinde bir kütüphane kurulacaksa ilk önce şehidin okuduğu okulda ya da mahallesindeki kültür merkezinde bu çalışmanın yapılması için yönlendirmelerimizi yapıyoruz” dedi. Kürklü, bugüne kadar 100 binden fazla kitap toplandığını ifade etti.