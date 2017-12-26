Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının "kazaen" patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu (23) Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM BAŞKANI VE BAŞBAKAN DA KATILDI

Şehit Muratoğlu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Şehidin annesi Nurten, babası Şener Muratoğlu ve kardeşleri Hatice Muratoğlu ile Deniz Yıldırım, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Valisi Ercan Topaca ile milletvekilleri, şehit ve gazi yakınları, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazenin katafalka konulması sırasında şehidin bir yakını "Seni ölmedin. Yattığın yer nur olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından şehit Muratoğlu için cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında şehidin cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına alındı.

Top arabası, arkasındaki kortejin eşliğinde cami avlusundan ayrıldı. Kortejde şehidin babası Şener Muratoğlu, TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli de yan yana yürüdü.

Uğurlama töreninde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da yer aldı.

Tören sırasında bando tarafından Buhurizade Mustafa Itri'nin "Tekbir" adlı eseri seslendirildi.

Uğurlama töreninin ardından TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

Askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan şehidin cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi.

Başbakan Yıldırım, törenden sonra Kalkınma Bakanı Elvan ile Çankaya Köşkü'ne geçti.

HÜSEYİN ÇAM KAHRAMANMARAŞ'TA DEFNEDİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam (26), memleketi Kahramanmaraş'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de aralarında olduğu 5 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 7 aylık oğlu Mustafa da bir yakının kucağında babasına veda etti.

Dün gece kente getirilen Şehit Hüseyin Çam'ın cenazesi, öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Döngele Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Evli ve bir çocuk babası Çam'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından mahalle meydanına getirildi. Burada düzenlenen törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç, İlker Çitil, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, protokol üyeleri, askerler, STK temsilcileri ile şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

7 AYLIK MUSTAFA'DAN ŞEHİT BABAYA VEDA

Bakan Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, tören alanına geldiğinde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başında bekleyen acılı baba Mehmet Çam'ın elini öpüp başsağlığı diledi. Ünal ayrıca şehidin dedesinin de elini öpüp başsağlığında bulundu.

İl Müftüsü Celal Sürgeç, cenaze namazının kılınmasının ardından şehit için helallik istedi. Daha sonra askerler tarafından omuzlara alınan Şehit Hüseyin Çam'ın tabutu, cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı giderken ardından da Bakan Mehmet Özhaseki ile Mahir Ünal koluna girdikleri şehit babası Mehmet Çam ile birlikte tekbirler getirerek yürüdü. Ayakta durmakta zorlanan Fulya Çam da şehit eşinin tabutunun arkasından yürüdü. Şehidin 7 aylık oğlu Mustafa ise bir yakınının kucağında babasına veda etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam, mahalle mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇİL, ADANA'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çil'in (25) naaşı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi morgundan alınarak önce Ceyhan ilçesi Camuzağıl Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığındaki tören alanına getirildi.Rahatsızlığı nedeniyle Balcalı Hastanesinde tedavi gören şehidin babası Adnan Çil sağlık görevlilerinin nezaretinde törene katılabildi.

Törene katılan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şehidin babası Adnan Çil ve diğer yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin acil tıp teknisyeni eşi Yeşim Çil, 9 aylık kızları İrem'i de kucağına alarak tabuta sarıldı ve gözyaşı döktü. Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Çelik de askerlerle şehidin tabutuna omuz verdi.Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında dün teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.

SU KUYUSUNDAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEREK ŞEHİT DÜŞEN ER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ağrı'daki cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlendikten sonra tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan 4 çocuk babası 34 yaşındaki Jandarma Er İdris Gülek, memleketi Van'da düzenlene törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van´ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Erzurum'daki tören ardından Şehit Gülek'in cenazesi memleketi Van'a getirildi. İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camii'nde tören düzenlendi. Törene; Van Valisi Murat Zorluoğlu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbharim Keskin, Emniyet Müdürü Suat Ekici, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı.

Cenaze törene katılan şehidin eşi Türkan ve yakınlarını komutanlar teselli ederken, şehit babalarının tabutu önünde bir an olsun ayrılmayan çocukları 12 yaşındaki Ramazan, 8 yaşındaki Recep, 5 yaşındaki Abdullah ve 3 yaşındaki Berat yürekleri burktu. Van Valisi Zorluoğlu,babalarının tabutları önünde bekleyen şehit çocuklarıyla ilgilendi.

ÇOBANLIK YAPARAK ÇOCUKLARINI GEÇİNDİRİYORDU

Sivil hayatta çobanlık yaparak ailesine geçindiren Şehit Jandarma Er Gülek, terhisine 20 gün kala tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu blirtildi. Şehit olan ağabeyinden 25 önce terhis olan Fethi Güler, cenaze töreninde fenalık geçirdi.Şehidin eşi ve kardeşleri, tabuta sarılarak ağıt yakıp gözyaşı döktü.Komutanlar tarafından teselli edilen yakınlarından bazıları baygınlık geçirmesi üzerne sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit Gülek'in özgeçmişinin okunması ardından, dualar okundu.Duaların ardından Şehit Gülek, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Gülek, Karşıyaka Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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