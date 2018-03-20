Şehzade Orhan Çelebi, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle birlikte gündeme geldi. Dizide tarihi karakter olarak yer verilen Şehzade Orhan Çelebi merak ediliyor. Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında kalan Şehzade Orhan Çelebi ile ilgili detaylar haberimizde.

ŞEHZADE ORHAN ÇELEBİ KİMDİR?

1412 yılında doğan Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan İstanbul'un fetih edildiği 29 Mayıs 1453 günü İstanbul'da öldü. Beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kızkardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans'a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi'nin oğlu. Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı.

Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi'yi Anadolu’ya gönderip ayaklanma çıkartma tehdidinde bulunuyor, bunun yapılmaması karşılığında Osmanlı'dan haraç alıyordu. Fatih Sultan Mehmed, bu parayı son iktidarı döneminde kesti. Orhan Çelebi, İstanbul'un II. Mehmed tarafından kuşatılması sırasında 600 kadar adamı ile şehrin Osmanlıya karşı savunmasında yer aldı. Adamlarını Yedikule'nin deniz tarafındaki surları ile Yenikapı'ya doğru olan sur silsilesinde konuşlandırdı.

Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi.

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