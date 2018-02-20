Türkiye Şeker Fabrikaları raporu hazırlayan Sayıştay, şeker pancarına çürümemesi için katılan ve zehirli bir kimyasal olan “formalin” adlı maddeden, aşırı miktarda konulduğunu belirledi. Sözcü'de yer alan bu habere göre; formalinin 100 bin ton pancara en fazla 20 ton olarak eklenmesi gerektiğine dikkat çeken Sayıştay yetkilileri, “Ancak bütün fabrikalarda bu değerin çok aşıldığı görülmektedir'' tespitini yaptı.
"YETERSİZ KULLANILMASI ÇÖZÜM SAĞLAMAYACAĞI GİBİ FAZLA KULLANILMASI DA SAKINCALI"
Sayıştayın raporunda "Enfeksiyonun önlenmesi ve kayıpların en aza indirilmesi için şerbete formaldehit (formalin) maddesi verilmektedir. Formalinin yetersiz kullanılması çözüm sağlamayacağı gibi, fazla kullanılması da sakıncalıdır. Fabrikaların kampanya dönemlerinde, enfeksiyon durumuna göre 100 bin ton pancar için 20 tonu geçmeyecek şekilde formalin kullanılabileceği öngörülmüştür. Ancak bütün fabrikalarda bu değerin çok aşıldığı görülmektedir. Formalinin insan sağlığına zararları konusunda ortaya konulmuş bilimsel araştırmalar bulunmaktadır” denildi. “Fabrikalarda formalin kullanımının azaltılması için, öncelikle pancarın bozulmasını önleyici tedbirlerin alınması zorunludur” sözlerine yer verilen Sayıştay raporunda, “Bu uygulamanın belirli zaman aralıklarına göre değil, alınacak numunelerin analizi sonucu ‘ph' düşmesi tespit edilen yerlere verilmesi gerekli görülmektedir'' değerlendirmesi yapıldı.
ŞEKER PANCARINI KORUYOR, İNSAN SAĞLIĞINI BOZUYOR
Peki, şeker pancarının çürümemesi için kullanılan formalin, vücutta ne gibi tahribatlara yol açar? HABERTURK.COM, bu sorunun yanıtını uzmanlara sordu.
Nefroloji / İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Veysel Kıdır:
"Formalin, kimyada yaygın olarak kullanılan, sterilizasyon ve koruma amaçlı olarak tıp, tarım, hayvancılık, ilaç sanayinde, ahşap yapı malzemeleri imalatında ve reçine imalatında kullanılan formaldehitin sulu çözeltisidir. Renksiz ve keskin kokuludur. Formaldehid, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından insanlarda kanserojen olan maddeler sınıfında yer almıştır. Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI)'nin yaptığı epidemiyolojik, vaka-kontrollü ve kohort çalışmalarında, formaldehide maruz kalan işçilerde (anatomistler ve cenaze endüstrisinde çalışanlarda) normal sağlıklı bireylere göre miyeloid lösemi ve lenf kanserlerinin daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. Bu risk maruz kalma süresi ve düzeyi ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca birkaç vaka-kontrollü çalışmada formaldehid maruziyeti ile burun-boğaz kanserleri arasında ilişki bulunmuştur."
ŞEKER PANCARININ FAYDASI ÇOK AMA...
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nafikar Turan:
"Ispanakgiller ailesinden olan şeker pancarının faydaları oldukça fazladır. İçerisinde bulunan A , E , C, K, B1, B6 vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirici etkisi vardır. Bunun yanında içerisindeki kalsiyum, posa, niasin, folat, demir, manganez gibi mineraller sayesinde birçok hastalığa karşı vücut direncini artırır. Bunun yanında hipertansiyona karşı koruyucu özelliği vardır. Antioksidan özelliğinden dolayı kansere karşı korur. Bağırsak sistemi sağlığını korur aynı zamanda sindirim sistemimizin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Kabızlık problemine yardımcıdır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Mide-bağırsak hastalıklarına karşı önceliyi etkisi vardır. Bütün bu faydalarının yanında şeker pancarına çürümemesi için koyulan formalin adlı bileşenin koyulması gereken dozun çok daha üzerinde konulduğu taktirde zehirli etkilere sahip olabilmektedir. 100 bin ton pancara en fazla 20 ton olarak eklenmesi gerekirken şeker pancarlarının çürümemesi için bu oran çok daha üzerine çıkılarak insan sağlığını tehdit etmektedir. Dezenfektan amacıyla da kullanılan formalinin gereğinden fazla kullanımı birçok hastalığı beraberinde getirmekle birlikte kansere de davetiye çıkarmaktadır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.