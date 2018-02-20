Türkiye Şeker Fabrikaları raporu hazırlayan Sayıştay, şeker pancarına çürümemesi için katılan ve zehirli bir kimyasal olan “formalin” adlı maddeden, aşırı miktarda konulduğunu belirledi. Sözcü'de yer alan bu habere göre; formalinin 100 bin ton pancara en fazla 20 ton olarak eklenmesi gerektiğine dikkat çeken Sayıştay yetkilileri, “Ancak bütün fabrikalarda bu değerin çok aşıldığı görülmektedir'' tespitini yaptı.

"YETERSİZ KULLANILMASI ÇÖZÜM SAĞLAMAYACAĞI GİBİ FAZLA KULLANILMASI DA SAKINCALI"

Sayıştayın raporunda "Enfeksiyonun önlenmesi ve kayıpların en aza indirilmesi için şerbete formaldehit (formalin) maddesi verilmektedir. Formalinin yetersiz kullanılması çözüm sağlamayacağı gibi, fazla kullanılması da sakıncalıdır. Fabrikaların kampanya dönemlerinde, enfeksiyon durumuna göre 100 bin ton pancar için 20 tonu geçmeyecek şekilde formalin kullanılabileceği öngörülmüştür. Ancak bütün fabrikalarda bu değerin çok aşıldığı görülmektedir. Formalinin insan sağlığına zararları konusunda ortaya konulmuş bilimsel araştırmalar bulunmaktadır” denildi. “Fabrikalarda formalin kullanımının azaltılması için, öncelikle pancarın bozulmasını önleyici tedbirlerin alınması zorunludur” sözlerine yer verilen Sayıştay raporunda, “Bu uygulamanın belirli zaman aralıklarına göre değil, alınacak numunelerin analizi sonucu ‘ph' düşmesi tespit edilen yerlere verilmesi gerekli görülmektedir'' değerlendirmesi yapıldı.

ŞEKER PANCARINI KORUYOR, İNSAN SAĞLIĞINI BOZUYOR

Peki, şeker pancarının çürümemesi için kullanılan formalin, vücutta ne gibi tahribatlara yol açar? HABERTURK.COM, bu sorunun yanıtını uzmanlara sordu.

Nefroloji / İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Veysel Kıdır:

"Formalin, kimyada yaygın olarak kullanılan, sterilizasyon ve koruma amaçlı olarak tıp, tarım, hayvancılık, ilaç sanayinde, ahşap yapı malzemeleri imalatında ve reçine imalatında kullanılan formaldehitin sulu çözeltisidir. Renksiz ve keskin kokuludur. Formaldehid, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından insanlarda kanserojen olan maddeler sınıfında yer almıştır. Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI)'nin yaptığı epidemiyolojik, vaka-kontrollü ve kohort çalışmalarında, formaldehide maruz kalan işçilerde (anatomistler ve cenaze endüstrisinde çalışanlarda) normal sağlıklı bireylere göre miyeloid lösemi ve lenf kanserlerinin daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. Bu risk maruz kalma süresi ve düzeyi ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca birkaç vaka-kontrollü çalışmada formaldehid maruziyeti ile burun-boğaz kanserleri arasında ilişki bulunmuştur."

ŞEKER PANCARININ FAYDASI ÇOK AMA...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nafikar Turan:

"Ispanakgiller ailesinden olan şeker pancarının faydaları oldukça fazladır. İçerisinde bulunan A , E , C, K, B1, B6 vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirici etkisi vardır. Bunun yanında içerisindeki kalsiyum, posa, niasin, folat, demir, manganez gibi mineraller sayesinde birçok hastalığa karşı vücut direncini artırır. Bunun yanında hipertansiyona karşı koruyucu özelliği vardır. Antioksidan özelliğinden dolayı kansere karşı korur. Bağırsak sistemi sağlığını korur aynı zamanda sindirim sistemimizin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Kabızlık problemine yardımcıdır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Mide-bağırsak hastalıklarına karşı önceliyi etkisi vardır. Bütün bu faydalarının yanında şeker pancarına çürümemesi için koyulan formalin adlı bileşenin koyulması gereken dozun çok daha üzerinde konulduğu taktirde zehirli etkilere sahip olabilmektedir. 100 bin ton pancara en fazla 20 ton olarak eklenmesi gerekirken şeker pancarlarının çürümemesi için bu oran çok daha üzerine çıkılarak insan sağlığını tehdit etmektedir. Dezenfektan amacıyla da kullanılan formalinin gereğinden fazla kullanımı birçok hastalığı beraberinde getirmekle birlikte kansere de davetiye çıkarmaktadır."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER