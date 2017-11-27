Selahattin Demirtaş'ın miting konuşmasına beraat

Selahattin Demirtaş 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimlerden önce partisinin Sancaktepe'deki mitingde bir gazeteyi kalabalığa göstererek konuşma yaptı. Demirtaş'ın konuşmasından sonra Demirtaş hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI"



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı. Sanık avukatlarının beraat, müşteki avukatlarının ise Demirtaş'ın cezalandırılmasını istediği duruşmada mahkeme hakimi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde belirtilen ifade özgürlüğü kavramı çerçevesinde sanığın söylediği sözlerin düşünce özgürlüğü kapsamında bulunduğunu belirtti. Rahatsız edici, hatta şoke edici düşüncelerin açıklanmasının demokratik bir toplumda düşünce ve ifade özgürlüğünün gereği olduğunu vurgulayan hakim, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Demirtaş'ın beraatına karar verdi.