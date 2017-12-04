Selahattin Demirtaş'ın savunmasının bulunduğu bilgisayar çalındı

Diyarbakır eski Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar'ın avukatlık bürosuna giren hırsızlar 3 bilgisayarı alıp kaçmaya başladı. Fırın çalışanlarının fark etmesi üzerine 2 bilgisayar kasası ve 2 monitörü atan hırsızlar bir bilgisayarla uzaklaştı. Bilgisayarda HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için hazırlanan savunmaların da bulunduğu öğrenildi. Avukat Aktar sıradan bir hırsızlık olayı olduğunu belirterek "Benim yıllardır kullandığım bütün savunmalarımın bulunduğu bilgisayar çalındı. Ben Selahattin Demirtaş'ın avukatlığını da yapıyorum. Bilgisayarda sadece Demirtaş için hazırladığım savunmalar yoktu. Hırsızlığın bundan dolayı gerçekleştirildiğini zannetmiyorum" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Diyarbakır merkez Yenişehir i̇lçesinde, eski Baro Başkanı Avukat Mehmet Emin Aktar'a ait avukatlık bürosu hırsızların hedefi oldu. Aktar'ın Lise Caddesi Evran Apartmanı'nda 4 meslektaşıyla paylaştığı hukuk bürosuna sabah saatlerinde giren hırsızlar 3 masaüstü bilgisayarı alarak kaçmaya başladı. O sırada fırın çalışanları bağırmaya başladı. Panikleyen hırsızlar 2 kasa ve 2 monitörü atarak, Aktar'a ait bir bilgisayarla kaçıp izlerini kaybettirdiler. Olay yerine çağrılan polis tarafından güvenlik kameraları incelemeye alındı. El izleri alındıktan sonra masaüstü bilgisayarı Aktar'a teslim edildi.

Avukat Mehmet Emin Aktar, "Hırsızlar 3 masaüstü bilgisayarı alıp kaçmaya çalışırken, fırın çalışanları tarafından fark edip bağırması üzerine 2 kasa ve 2 monitörü atmışlar. Kasalardan biri kırılmış sadece harddiski kurtarabildik. Benim yıllardır kullandığım ve bütün savunmaların bulunduğu bilgisayarı alıp gitmişler. Bilgisayarda Selahattin Demirtaş için hazırladığım savunmalar da bulunuyor. Hırsızlığın bundan dolayı gerçekleştirildiğini zannetmiyorum. Bilgisayarda bütün müvekkillerim için hazırladığım savunmalar vardı. Sırada bir hırsızlık olayı" dedi. Olayla ilgili polis incelemesi ve hırsızların yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Aktar'a ait hukuk bürosunda daha önce de hırsızlık olayı yaşanmıştı. Hırsızlar 2 dizüstü bilgisayarı çalmıştı.