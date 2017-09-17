Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabını aktifleştirdi

Gözaltına alındığı 3 Kasım 2016 tarihinden bu yana ilk defa hesabı aktif hale gelen Demirtaş ilk mesajında, “Merhaba değerli arkadaşlar. Zaman zaman buradan sizlere seslenmeye çalışacağım” dedi.

Tutuklandıktan 10 ay sonra sosyal medyadan iletilecek görüş, öneri ve eleştirileri arkadaşlarının derleyip kendisine ileteceğini belirten Demirtaş, “Sağlığımın çok iyi, moralimin çok güçlü olduğunu bilmenizi isterim” dedi.