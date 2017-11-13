Selami Şahin: Zeki Müren’i çok özledim

Cadde'nin haberine göre, Selami Şahin sahne sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtladı.



"Çok iddialıyım" diyen Şahin, muhabirlerin “Bugüne kadar Sezen Aksu dışında kimlerin sesi sizi heyecanlandırdı?” sorusuna, “Zeki Müren. O bir müzik okuluydu. Tam 30 bestemi okudu. Onu çok özledim” yanıtını verdi.

selami şahin

Zeki Müren