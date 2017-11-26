Selçuk İnan'dan Samsung'a S8 davası

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, 'S8' markasını Türkiye Patent Enstitüsü'nden (TPE) tescil ettirmişti. S8, Selçuk İnan'ın baş harfi ve forma numarası kombinasyonunda oluşuyor.

Real Madrid'li oyuncu Cristiano Ronaldo da yine baş harfler ve forma numarasından oluşan 'CR7'yi kendi adına tescil ettirmişti.

Selçuk İnan'ın Samsung'un telefonu Galaxy S8 için firmaya dava açacağı daha önce de medyada yer almış ve firmaya ihtarname göndermişti. İnan, ihtarnameye cevap gelmeyince avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurarak, 22 Kasım Çarşamba günü tedbir talepli dava açtı.

Ünlü oyuncu Samsung'tan 10 bin lirası maddi, 100 bin lirası da manevi olmak üzere 110 bin lira tazminat talep etti.

Öte yandan davalı firma Samsung'tan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.