Selçuklu yadigarı Taşhan orijinal görüntüsüne kavuşuyor

Anadolu Selçuklu uygarlığı zamanında Samsun'un en eski ve önemli ticaret ve yaşam merkezlerinden biri olup, şehrin ilk hatıralarının yaşandığı Saathane Meydanı tüm ihtişamı ile yeniden gün yüzüne çıkartılıyor. Köklü bir geçmişe sahip kentin tarihine ışık tutan eski yapılardan Ahi Ali Paşa Vakfı'na ait 500 yıllık Taşhan, saat kulesi, cami, medrese ve hamam kent tarihine ışık tutacak.

Yakın bir tarihe kadar varlığı pek bilinmeyen Canikli Ali Paşa sülalesinden Hazinedarzade Süleyman Paşa'nın yaptırdığı nadide eser Taşhan, çevresine yapışmış iş yerlerinin yıkılmasıyla özgürlüğüne kavuşturulmuştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kültür projeleri ile yeniden gün yüzüne çıkarılan tarihi Taşhan'ın biçimsiz geometrisinden yola çıkaran Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, çevresinde kazı çalışması yaptırmıştı.

Gerçekleştirilen küçük çaplı kazıda eserin kesilen dilimi bulunmuştu. Yol yapılmak için kesildiği anlaşılan hanın kesilen dilimi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa ediyor. Restorasyonu gelecek yıl tamamlanacak tarihi Taşhan'ın, temeli ise 4 metre çapında güçlendirildi. Restorasyon ve rekreasyon çalışmasının ardından eski orijinal görünümü ve ihtişamına yeniden kavuşacak tarihi han, kentin tarih ve kültür turizminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Samsun'un saklı tarihi ve geçmişine ilişkin hatıraları, meydan projesinin tamamlanmasıyla halkla buluşturulacak. Taşhan ile medrese, farklı kültür ve turistik konsepti ile topluma hizmet verecek.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Saathane Meydanı, önemli bir dönüşüm, kültür, tarihle bütünleşme, modernizasyon projesidir. Samsun'un vizyon projelerinden birisidir. Bu sebeple büyük önem veriyoruz. Burayı kentimize yakışan, şehrimizi temsil edebilecek bir tarih ve turizm alanı haline getiriyoruz. Tarihi dokuyu, kamu yararı da göz önünde bulundurarak Samsun'a kazandırıyoruz. Burası herkesin gurur duyacağı, hepimizin yüz akı olan, şehrin gülen yüzü olacak bir yer haline gelecek" dedi.